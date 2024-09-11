台胞答中評：珍惜並傳承好兩岸共同的文化

台灣影視人邱慶齡在三星堆博物館直播（中評社 馬一鳴攝） 中評社成都9月11日電（助理記者 馬一鳴）三星堆的發現實證成都平原是長江上游的文明起源中心，是中華文明滿天星鬥中的璀璨星辰，是中華文明多元一體、兼容並蓄、創新創造的典型範例，在世界青銅文明史上占有重要地位。9月10日下午，兩岸媒體人來到了四川省三星堆博物館參訪。逛完三星堆博物館，中評社記者採訪了兩位台灣媒體人，請他們談談自己參觀完三星堆博物館的感受。



台灣媒體人趙麗娜告訴中評社記者：“世界上的所有的考古其實都只是發現人類文明的萬分之一都不到，參觀三星堆博物館就可以看到人類在時間的面前的渺小。”她表示，每一個文明都代表著在時間的洪流裡我們共同的歷史記憶，她認為文明的存在提醒著我們對自己當下日常生活中的一些文化的思考。“因為文化這兩個字在被提出來的時候，它已經代表著這種生活記憶正在離開我們，尤其能夠在四川見到三星堆，它是中華文明的一個部分，也是更廣袤歷史當中的一個真正的文明，它提醒著我們對當下正在消失的文化記憶的珍惜。”她說。



台灣影視人邱慶齡則表示，三星堆青銅神樹分離了三千多年最終大團圓，他說：“青銅神樹的出土不僅豐富了三星堆文化的內涵，也為研究古蜀文明提供了新的線索。我希望通過這次活動，能讓更多的兩岸青年瞭解中華歷史，感受中華文化魅力，增進兩岸同胞的感情。也希望台灣的年輕人能親自來大陸走一走、看一看，親身感受祖國的發展與變化，瞭解祖國的歷史與文化，從而更加堅定兩岸一家親的理念。”他還表示，自己期待青銅神樹早日實現真正的團圓，同時也希望兩岸青年攜手共同傳承和發揚中華文化，為中華民族的偉大復興貢獻自己的力量。

