香港將首辦“粵港澳大灣區文化藝術節”

本屆藝術節的節目巡禮在香港文化中心舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月11日電 （記者 盧哲）由國家文化和旅遊部、香港特別行政區政府、廣東省人民政府和澳門特別行政區政府合辦的第四屆“粵港澳大灣區文化藝術節”將於10月19日至11月24日在大灣區“9+2”城市舉行。香港將首次擔任藝術節的主辦城市，以“多元融合—創造無限機遇”為主題，展現區內豐盛和多元的文化，促進大灣區各城市的文化交流和合作。



本屆藝術節的節目巡禮9月10日在香港文化中心舉行，香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時表示，康樂及文化事務署（康文署）將策劃開幕節目和統籌超過260場演出、展覽和交流活動，在香港和其他大灣區城市同步開展。香港主要的藝術機構，包括九大藝團、西九文化區、中國文學藝術界聯合會香港會員總會和香港藝術節協會，也為今屆藝術節送上本地及巡演節目，充分體現全港藝文界上下一心，支持這項大灣區文化盛事。



據介紹，本屆藝術節的其中一大特色，是多個由康文署與大灣區各市政府及藝團聯合製作的演藝節目將會在港登場，突顯大灣區藝術人才深度交流和合作。藝術節開幕節目《聲音河流》，由當代中國著名作曲家兼指揮譚盾譜寫新曲，香港管弦樂團、廣州交響樂團、深圳交響樂團和澳門樂團成員組成“粵港澳大灣區文化藝術節管弦樂團”，並在譚氏執棒下舉行世界首演。演出期間同步播放譚氏歷時12年走訪絲綢之路、中亞至大灣區各城市所拍攝的16段影像短片，透過光影與音樂的交織，譜出一首“16部電影的交響詩”。節目更邀得內地灸手可熱的流行歌手周深作特別嘉賓並獻唱一曲。



多部具灣區特色、嶺南風韻的文藝精品，也將同步登上本屆藝術節舞台，並注入香港元素。來自深圳的舞劇《詠春》將會推出特別版，在原有演出的基礎上加入香港製作的部分，包括由本地殿堂級歌手林子祥擔任製作、作曲及主唱、陳少琪填詞的主題曲《詠春》，香港年青指揮家馮嘉興執棒與本地樂團The Symphonic Pops作現場演奏配樂。香港演藝學院舞蹈學院本地畢業生黃丹洋更會參與是次深圳歌劇舞劇院的演出，務求打造一部糅合武術、舞蹈、流行音樂和具兩地創意的作品。