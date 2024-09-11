楊潤雄：灣區文化藝術節港統籌260場演出

香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月11日電（記者 盧哲）由國家文化和旅遊部、香港特別行政區政府、廣東省人民政府和澳門特別行政區政府合辦的第四屆“粵港澳大灣區文化藝術節”將於10月19日至11月24日在大灣區“9+2”城市舉行。香港將首次擔任藝術節的主辦城市，以“多元融合—創造無限機遇”為主題，展現區內豐盛和多元的文化，促進大灣區各城市的文化交流和合作。香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，康樂及文化事務署（康文署）將策劃開幕節目和統籌超過260場演出、展覽和交流活動，在香港和其他大灣區城市同步開展。



本屆藝術節的節目巡禮9月10日在香港文化中心舉行，香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時表示，自二○一九年起，國家文化和旅遊部、香港特別行政區政府、廣東省人民政府和澳門特別行政區政府大家一起攜手舉辦粵港澳大灣區文化藝術節，藉此促進大灣區“9+2”城市的文化交流和人才合作，共同打造具大灣區特色的文化品牌。



楊潤雄表示，香港今年第一次擔任藝術節的主辦城市，以“多元融合——創造無限機遇”為主題，康樂及文化事務署（康文署）將策劃開幕節目並統籌超過260場演出、展覽和交流活動，於十月十九日至十一月二十四日在香港和很多其他大灣區城市同步開展。除了康文署主辦的演藝、展覽及文學活動外，香港主要的藝術機構，包括九大藝團、西九文化區、香港文聯和香港藝術節協會，也為今屆藝術節獻上本地及巡演節目，充分體現香港藝文界上下一心，支持這項大灣區文化盛事。