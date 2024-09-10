美國真的會從伊拉克全面撤軍嗎？

中評社香港9月10日電／國際聯軍從伊拉克撤出似乎已指日可待——此前，有消息人士告訴路透社記者，美國和伊拉克談判代表已經同意分兩個階段撤軍：第一階段是在2025年9月，第二階段則是在2026年底。



同一消息人士表示，“已就該計劃達成廣泛共識，現在正等待兩國的最終批准并設定公布該計劃的日期。”消息人士補充稱，官方公告最初定於幾周前發布，但卻由於與以色列對加沙戰爭相關的地區局勢升級以及對一些剩餘細節問題的解決而被推遲。



美國於2003年入侵伊拉克并推翻薩達姆·侯賽因(已故)政權，後來美國在2011年撤軍，但又在2014年作為打擊ISIS的國際聯軍的領導者而重返伊拉克。



除了美國之外，還有其他國家參與了這個擁有數百名士兵的國際聯盟，其中包括德國、法國、西班牙和意大利。根據這項計劃，所有部隊將在2025年9月之前撤離伊拉克西部安巴爾省的艾因阿薩德空軍基地，并大幅減少其在巴格達的存在。



預計美軍和聯軍部隊將在庫爾德斯坦地區的埃爾比勒再停留大約一年時間直至2026年底，以便安排在叙利亞持續開展針對ISIS的軍事行動。



為解讀美伊協議的幕後真相，軍事專家薩法阿·阿薩姆證實，伊拉克堅持要求外國軍隊在兩年內撤離該國且不得延期，他還表示，伊拉克拒絕了美國方面的延期要求。



阿薩姆告訴半島電視台記者，伊拉克有能力在外國軍隊撤離該國時填補軍事真空，并消滅ISIS的武裝人員、應對外部威脅——如果它能够得到武裝和情報支持的話，“除非美國認真考慮結束其軍隊在伊拉克領土上的存在，否則這就不會發生。”



阿薩姆表示，鑒於雙邊關系將會繼續下去，國際聯軍留下的將是教練、顧問、監督員和專家，他還解釋稱，在ISIS進入伊拉克的一些地區後，巴格達與華盛頓之間的協議條款於2014年中期開始生效。



他補充稱，這項協議中關於外國軍隊撤離的條款表明，有必要在實際撤軍日期的一年之前將撤軍意願告知這些外國部隊。



阿薩姆指出，在伊拉克國防部長薩比特·阿巴西2023年8月訪問華盛頓期間，美伊雙方商定這些部隊將於2025年6月完全撤出，但在阿巴西今年7月第二次訪問華盛頓時，美方卻告訴伊方，撤軍進程將於2025年開始，并將在2026年中期完成全面撤軍。



這位軍事專家認為，美方要求伊拉克給予其額外期限，因為“兩年的時間不足以撤出其全部軍隊”，但是伊拉克代表團拒絕了這項要求，并堅持要在兩年內完成撤軍。



但是美國會承受將伊拉克戰場讓給伊朗和俄羅斯的風險嗎？



安全事務專家阿德南·卡納尼認為，伊拉克局勢複雜，并已成為一些國家之間的衝突舞台——一方面是俄羅斯等國，另一方面則是美國和以色列。他還強調，伊拉克“有能力保衛自己的土地，并且它很清楚到底是誰給這個國家帶來了這些破壞”。



卡納尼在接受半島電視台采訪時表示，在2003年美軍入侵之前，伊拉克控制著它的領空和邊界，因此，美軍的存在才是將伊拉克土地變成國際衝突舞台的原因，他還表示，“國際聯軍并沒有阻止土耳其占領伊拉克的部分地區，也沒有阻止以各種借口對庫爾德斯坦地區進行的反複轟炸。”



在他看來，外國部隊的存在正是造成伊拉克在經濟、安全、服務和政治等方面的各種問題的主要原因，他還指出，“由於意志被竊取，政府被控制在未經人民授權的力量手中并以武力對人民強加其統治，伊拉克人民害怕一切目標或意圖不明確的措施或步驟。”



卡納尼繼續指出，許多國家都對伊拉克具有野心，且不希望對手控制伊拉克的一些地區或資源。他還強調，巴格達已經變得“像是阿裡巴巴的開放洞穴，而各方——無論是美國、伊朗、俄羅斯還是土耳其，都想要從中獲取最大的利益”。



利益



另一方面，政治事務研究員艾薩爾·哈松強調，經濟、地理和政治方面的利益，會使美軍從伊拉克的全面撤軍變成一件不可能之事。他還認為，有關美國軍隊和國際聯軍撤出伊拉克的言論只是一個“謊言”，而且在他看來，這是不可能的事情，因為美國在伊拉克擁有大量的經濟和戰略利益。



他向半島電視台記者解釋稱，美國正在按照一項明智的計劃來向伊拉克施壓，以釋放被關押在叙利亞民主軍的監獄和叙利亞北部的哈爾營地內的ISIS成員，此外還要使“努斯拉陣綫”靠近伊拉克和叙利亞邊境，從而有效地利用這個籌碼。



哈松表示，伊拉克和美國之間通過高級委員會進行了實際談判，并同意第一批聯軍部隊於2025年9月撤離，第二批聯軍部隊於2026年同月撤離，他補充稱，“美國不會放棄伊拉克，更不會希望它走向伊朗、俄羅斯等國的軸心。”



另一方面，伊拉克記者阿巴斯·拉米則質問美國方面在尋求離開伊拉克的問題上持多認真的態度。



他告訴半島電視台記者，伊拉克與美國於2008年簽署的戰略框架協議要求美國政府在特定日期內從伊拉克撤軍，“但這并沒有發生”，他還解釋道，伊拉克議會投票決定在2020年撤出外國軍隊，但那些部隊卻并未遵守伊拉克立法當局的意願。



根據拉米的看法，這只是美國民主黨試圖在該國的總統選舉期間向選民們傳達他們希望離開伊拉克并翻過這一頁的信號，他還表示，“美國在伊拉克的存在不再受到歡迎，尤其是在美國支持猶太複國主義實體對加沙的戰爭之後。”