北京台協第十二屆理監事換屆大會圓滿完成

北京台資企業協會第十二屆會員大會暨理監事就職典禮現場（中評社 李婷萱攝） 中評社北京9月11日電（助理記者 李婷萱）北京台資企業協會第十二屆會員大會暨理監事就職典禮於9月10日在北京國際飯店舉行，選舉產生了第十二屆理事會、監事會。大會審議並通過了北京台協第十一屆理事會工作報告、財務報告、監事會報告及《北京台資企業協會章程》等文件，150餘名在京台胞台商參加。會後，北京台協還舉辦了中秋聯誼活動。



北京市委常委楊晉柏、北京市台辦主任霍光峰、國台辦經濟局副局長塗雄、全國台企聯常務副會長兼秘書長程金中等出席大會，並向新一屆台協理監事頒發證書。



記者瞭解到，新一屆監理事換屆情況如下：晶華寶島（北京）眼鏡有限公司董事長陳文錧當選會長，天福集團執行策略長曾明棟當選監事長，寶安康電子（北京）有限公司董事長周至元、寶健（中國）有限公司總裁李道、北京紫玉山莊房地產開發有限公司執行董事江藍、富邦產險北京代表處首席代表張富宏、威盛集團副總裁徐濤、旺旺集團北京代表處首席代表林天良、國泰金控（國泰人壽）北京代表處首席代表王政傳、緯創軟件大陸事業群總經理劉建民等當選常務副會長。呷哺呷哺餐飲管理有限公司董事長賀光啟、寶成國際集團北京代表處首席代表楊釗、頂新公益基金會理事長滕鴻年等當選副會長。



陳文錧代表北京台協向全體在京台資企業發出了積極招聘台灣青年就業的倡議書，表示將帶動和號召更多的台商台企為台灣青年提供施展才華、實現抱負的舞台；積極為台灣青年提供優質實習就業崗位；協助解決台灣青年在京住房、交通、就醫等方面遇到的困難；為台灣青年在京發展提供更多機遇，創造更好條件。



陳文錧表示，台商台企是北京發展的重要參與者，建設者、貢獻者和見證者，新一屆北京台協將不辱使命、一如既往服務好廣大在京台商台胞，努力推動兩岸交流合作，積極為兩岸關係和平發展、融合發展貢獻力量。



楊晉柏在講話中指出，北京台協是大陸成立的第一個台資企業協會，要發揮好示範帶動作用，廣泛團結服務台商，促進京台經貿、科技、金融、農業等領城的交流合作，積極引導廣大台企大力發展新質生產力，深度參與“兩區”建設、京津冀協同發展等國家戰略及京台科技論壇、兩岸科技創新中心建設，帶動台商台胞融入北京、建設北京，共建和諧宜居之都、共享新時代首都發展成果，貫徹落實黨的二十屆三中全會精神和習近平總書記對台工作重要講話的精神，為深化兩岸融合發展、實現中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。



儀式結束後，與會嘉賓共同觀看了中秋聯誼演出，在歌曲獨唱、合唱、樂器演奏、舞蹈表演等帶來的其樂融融氛圍下，活動圓滿結束。



北京台資企業協會成立於1990年3月，是由在京台資企業和在京工作的台胞依法自願組成的非營利性社會團體，是大陸成立的第一家台資企業協會。