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以色列防長：以軍作戰重點正向北部戰線轉移
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2024-09-11 09:16:14
中評社香港9月11日電／以色列國防部長加蘭特10日表示，以軍在南部加沙地帶的作戰任務即將完成，作戰重點正向北部戰線轉移。
新華社報導，以色列媒體援引加蘭特的話報導說，以軍在北部“改變安全局勢”的任務尚未完成，以軍正在完成“對整個戰鬥序列的訓練”，為開展地面行動做好準備。
自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨不時襲擊以色列北部及以色列控制的戈蘭高地，以軍則空襲和炮擊黎南部目標進行報復。雙方在黎以邊境的衝突持續至今，黎南部和以北部邊境地區的大量居民已撤離。
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