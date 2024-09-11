美國危害世界經濟的“鍋”甩不出去

這是4月23日在美國首都華盛頓拍攝的美國國會大廈。（圖源：新華社） 中評社北京9月11日電／據新華社報導，國際貨幣基金組織（IMF）等機構近期紛紛上調中國經濟增長預期，中東地區的主權基金等國際資本持續“加倉”中國，今年上半年中國新設外資企業數近2.7萬家，不少國家和企業期待搭乘中國發展快車。與此同時，美國《紐約時報》近期卻刊發文章，謬稱部分國家經濟遭遇困境是因為對中國“過度依賴”，受到中國經濟放緩拖累。美國媒體顛倒黑白，是在美國經濟政策負面外溢效應不斷顯現的當下，意圖將美國危害世界經濟的責任甩出去。



美國作為世界第一大經濟體和主要國際貨幣發行國，財政狀況和政策選擇對世界經濟具有重要外溢效應，理應採取負責任的財政和貨幣政策。然而，美國長期濫用美元霸權，任性調整宏觀經濟政策，使一些新興市場和發展中國家的債務問題加劇、金融市場動蕩、經濟遭受重創，嚴重阻礙全球經濟復甦。



為應對新冠疫情衝擊，美聯儲激進降息，從2020年3月開始連續下調利率區間至接近零，並開始實施所謂“無上限”量化寬鬆，進行了史無前例的貨幣“大放水”，美國通脹被迅速推高。為緩解通脹壓力，美聯儲轉頭開啟激進加息，短時間內把利率區間提高到5.25%至5.5%的水平。美聯儲降息、加息形成的“美元潮汐”收割全球財富、轉嫁危機。當美聯儲大規模降息時，美國通過超發美元進口商品、投資他國等方式輸出資本，劫掠他國；當美聯儲激進加息時，又導致全球流動性快速收緊、多種貨幣大幅貶值，以美元計價借貸的國家清償債務壓力驟增，不少發展中國家陷入了“匯率震蕩－資本外流－融資成本升高－償債困難”的困境。



“任性”的美國內部問題不斷累積，更是成為危及全球經濟金融穩定的一枚“定時炸彈”。上月5日，世界多國股市遭遇“黑色星期一”，其深層次原因正是投資者擔心美國經濟“硬著陸”的恐慌情緒蔓延。美國眼下通脹問題雖有所緩解，但就業、製造業等一系列經濟數據不及預期，市場對美國通脹的擔憂轉為對經濟陷入衰退的擔憂，全球投資者信心因美國經濟不確定性而動搖。IMF首席經濟學家皮埃爾－奧利維耶·古蘭沙撰文說，美國“當前的財政政策立場與長期財政可持續性不符”，從長期來看會使全球經濟面臨財政和金融穩定風險。美國財政政策長期“寅吃卯糧”，債務規模不斷刷新紀錄。7月底，美國聯邦政府債務規模突破35萬億美元，半年多激增1萬億美元，持續引發全球擔憂。1971年美國宣布美元與黃金脫鈎，印鈔和舉債成為美國擺脫經濟困局甚至製造“經濟繁榮”的政策偏好。隨著美聯儲政策的收與放，美元流動性潮落潮漲，作為全球資產定價之錨的美債收益率起起伏伏，對外圍地區金融市場乃至實體經濟穩定產生連鎖效應。IMF曾發布報告指出，美國高財政赤字和債務為本國和全球經濟製造日益重大的風險，美國政府亟待解決長期財政赤字問題。