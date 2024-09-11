李強赴沙特舉行會議並對沙進行正式訪問

應沙特王儲兼首相穆罕默德邀請，國務院總理李強9月10日下午乘包機離開北京，赴利雅得舉行中國－沙特高級別聯合委員會第四次會議並正式訪問沙特。圖源：新華社 中評社北京9月11日電／據新華社報導，應沙特王儲兼首相穆罕默德邀請，國務院總理李強9月10日下午乘包機離開北京，赴利雅得舉行中國－沙特高級別聯合委員會第四次會議並正式訪問沙特。



當地時間10日晚，李強乘包機抵達利雅得哈立德國王機場。利雅得省副省長穆罕默德親王、沙特商務大臣卡斯比和中國駐沙特大使常華等到機場迎接。



李強指出，中沙傳統友誼深厚。建交34年來，在雙方共同努力下，中沙關係實現跨越式發展，務實合作成果豐碩。2022年12月，習近平主席出席首屆中阿、中海峰會並對沙特進行國事訪問。一年多來，雙方積極落實峰會重要成果，政治互信不斷鞏固，各領域交流合作穩步推進，在地區和國際事務中保持密切溝通和協調，持續豐富中沙全面戰略夥伴關係內涵。



李強表示，此訪期間，我將同穆罕默德王儲兼首相就中沙關係及其他共同關心的問題深入交流，共話友誼、共商合作。期待通過此次訪問，雙方進一步加強發展戰略對接，拓展各領域互利合作，夯實中沙人民友好基礎，推動中沙關係向更高水平邁進，引領中海、中阿關係取得更大發展。



