第79屆聯合國大會開幕

9月10日，在位於紐約的聯合國總部，第78屆聯大主席弗朗西斯在第78屆聯大109次全會上致辭。第78屆聯合國大會當日上午閉幕。（圖源：新華社） 中評社北京9月11日電／據新華社報導，第79屆聯合國大會10日下午在紐約聯合國總部開幕。第79屆聯大主席菲勒蒙·揚呼籲國際社會加強合作，應對氣候變化、衝突升級、可持續發展放緩等一系列全球挑戰。

