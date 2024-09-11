江蘇無錫：大運河畔非遺續傳承

9月10日，國家級非物質文化遺產竹刻（無錫留青竹刻）代表性傳承人喬錦洪在進行創作。圖源：新華社 中評社北京9月11日電／據新華社報導，在江蘇省無錫市，無錫泥人、精微綉、留青竹刻等一批非物質文化遺產項目在大運河畔的惠山古鎮集中展示、傳授、生產、銷售，讓更多人近距離瞭解非遺文化與傳承。



2023年起，無錫市推出“百匠千品”非物質文化遺產傳承創新工程三年行動計劃，提升非遺文化的傳承保護與發展水平。