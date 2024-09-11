哈里斯與特朗普舉行首場電視辯論

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京9月11日電／據央視新聞報導，當地時間10日晚，美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯和共和黨總統候選人特朗普在賓夕法尼亞州費城展開首場電視辯論。



根據主辦方美國廣播公司提供的相關信息，辯論的舉辦地點在費城的國家憲法中心，場內沒有觀眾，辯論將持續90分鐘，中間會插播兩次廣告。這次辯論距離選舉投票不到兩個月，美國媒體評價說，這次辯論對兩位候選人來說將是“決定性90分鐘”。