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中國交響樂團在里約開啟拉美音樂之旅
http://www.CRNTT.com   2024-09-11 10:40:52


9月9日，中國交響樂團室內樂團在巴西里約熱內盧市立劇院演出。圖源：新華社
　　中評社北京9月11日電／據新華社報導，中國交響樂團室內樂團9日在里約熱內盧市立劇院為中巴兩國觀眾帶來一場音樂盛宴，拉開中國交響樂團拉美五國音樂之旅的大幕。

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