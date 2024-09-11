中國交響樂團在里約開啟拉美音樂之旅

9月9日，中國交響樂團室內樂團在巴西里約熱內盧市立劇院演出。圖源：新華社 中評社北京9月11日電／據新華社報導，中國交響樂團室內樂團9日在里約熱內盧市立劇院為中巴兩國觀眾帶來一場音樂盛宴，拉開中國交響樂團拉美五國音樂之旅的大幕。