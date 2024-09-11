美國將進行首次商業太空行走

中評社北京9月11日電／據新華社報導，美國太空探索技術公司的“龍”飛船10日發射升空，執行代號“北極星黎明”的航天任務，攜4名美國非職業宇航員前往太空。此次任務期間，該“商業宇航團隊”還計劃進行首次商業太空行走。



美國東部時間10日5時23分（北京時間10日17時23分），搭載“龍”飛船的“獵鷹9”火箭從佛羅裡達州肯尼迪航天中心發射升空。發射後不久，火箭一二級成功分離。火箭第一級成功降落在大西洋上的無人回收船上。發射12分鐘後，飛船與火箭順利分離，繼續飛向太空。



飛船搭載的4名乘員分別是基德·波蒂特、薩拉·吉利斯、安娜·梅農和賈里德·艾薩克曼，這4人都不是職業宇航員。艾薩克曼是美國支付服務商“Shift4支付”創始人兼首席執行官。據外媒報導，他本人是一名經驗豐富的飛行員，曾參加飛行特技表演。另外3名乘員是美國空軍一名退役飛行員和太空探索技術公司兩名太空項目工程師。



“北極星黎明”任務由艾薩克曼和太空探索技術公司共同出資。據公司官網介紹，他們將在軌停留約5天。“龍”飛船將到達迄今距離地面最遠的地球軌道。該任務將環繞高能帶電粒子區域——範艾倫輻射帶，並開展多項研究和實驗，旨在進一步瞭解長時間太空飛行及太空輻射對人體健康的影響。



據介紹，這4人中的兩人將身穿太空探索技術公司設計的艙外活動太空服，在距離地面約700公裡的高度進行首次商業太空行走。他們還將測試飛船與“星鏈”衛星之間的通信，為未來執行月球、火星及深空探測任務所需的太空通信系統提供有價值的數據。