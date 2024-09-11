﻿延遲退休對就業市場影響有限

中評社香港9月11日電／9月10日，十四屆全國人大常委會第十一次會議審議了國務院關於提請審議關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定草案的議案。不少人發出“退休年齡為何要延、會影響就業嗎？”等疑問。



大公報報導，“延遲退休是為了積極應對人口老齡化推出的重大改革，有助於我國人力資源的充分利用。”中國勞動和社會保障科學研究院院長莫榮表示。



中國現行法定退休年齡為男職工60周歲、女幹部55周歲、女工人50周歲。“這是上世紀50年代根據當時的人均預期壽命、勞動條件、用工方式等確定的。與70多年前的情況相比，當前人均預期壽命、受教育年限、人口結構及勞動力供求關係都發生了深刻變化。”莫榮表示，相應推遲退休年齡，可以說是一種必然趨勢。



中國人口學會副會長、南開大學經濟學院教授原新表示，“延遲退休更深層次的意義在於優化人力資源配置，提高勞動力市場的靈活性和效率。公共政策調整有一個基本原則，那就是對社會的衝擊和波動越小越好，延遲退休也不例外。漸進式推進，意味著短期內向社會釋放的勞動力規模不會太大，對就業市場的影響總體是有限的。”



“從人力資源市場供給看，允許一部分有意願、具備條件的大齡人員繼續工作，可以中和部分減少的勞動年齡人口。”中國人民大學教授董克用認為，從長期看，延遲退休也有利於保持勞動參與率。對於青年就業崗位，董克用表示，主要依靠經濟發展的增量而非存量來提供。“年輕人和大齡勞動者青睞的行業有交叉，但重叠度並不高。年輕人更願意去互聯網、數字經濟、新興產業等就業。對大齡勞動者就業問題，則需打破‘35＋’年齡門檻，創造更為公平的就業環境。”董克用說。