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約旦舉行第20屆國民議會選舉
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2024-09-11 11:41:03
9月10日，在約旦首都安曼，選民參加國民議會選舉投票。（圖源：新華社）
中評社北京9月11日電／據新華社報導，約旦第20屆國民議會選舉10日舉行，選民將從1643名候選人中選出138名眾議院議員。
當天投票於當地時間7時開始，19時結束。選舉結果將在投票結束後48小時內公布。根據約旦獨立選舉委員會統計，今年具有資格的約旦選民約為510萬，投票率超過32%。
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