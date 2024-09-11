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約旦舉行第20屆國民議會選舉
http://www.CRNTT.com   2024-09-11 11:41:03


9月10日，在約旦首都安曼，選民參加國民議會選舉投票。（圖源：新華社）
　　中評社北京9月11日電／據新華社報導，約旦第20屆國民議會選舉10日舉行，選民將從1643名候選人中選出138名眾議院議員。

　　當天投票於當地時間7時開始，19時結束。選舉結果將在投票結束後48小時內公布。根據約旦獨立選舉委員會統計，今年具有資格的約旦選民約為510萬，投票率超過32%。
 


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