中國為什麼要延遲退休？專家解讀

中評社香港9月11日電／十四屆全國人大常委會第十一次會議10日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。其中，會議審議了國務院關於提請審議關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定草案的議案。為什麼要實施這項改革？改革實施的經濟社會背景又是怎樣的？



專家：改革主要目的是應對人口老齡化



央視新聞客戶端消息，“十四五”規劃和黨的二十大報告都明確提出，實施漸進式延遲法定退休年齡。在“十四五”規劃中，“逐步延遲法定退休年齡”被寫入了“實施積極應對人口老齡化國家戰略”的章節。



黨的二十屆三中全會《決議》對健全人口發展支持和服務體系作出部署，提出“按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革”。專家表示，這也表明改革的主要目的是為了應對我國人口老齡化。



中國宏觀經濟研究院社會戰略規劃研究室副主任關博表示，當前人口老齡化已經成為最基本的一個國情，而人口高質量背景下，迫切需要進一步釋放社會的勞動要素資源潛力，推動整個全要素生產率達到一個更加適宜的水平。無論是人口預期壽命的延長，健康水平的提高，特別是社會生產能力的改善，讓勞動力與社會生產的結合方式，過去幾十年裡發生了明顯的變化，這些都為調整相應的政策提供了一個客觀的條件和政策的可能性。



我國2035年左右將進入重度老齡化階段



“十四五”規劃和黨的二十屆三中全會《決議》中，“延遲法定退休年齡”的內容都被放在了與人口發展有關的部分。那麼，我國的人口總體發展情況和老齡化程度有哪些變化？



新中國成立初期，我國總人口規模為5.4億，截至2023年總人口已經達到14.1億人。人口數量總體快速增加的同時，人口發展也剛剛跨過兩個重要轉折點。

