蘋果補繳百億稅款　谷歌壟斷案敗訴

中評社北京9月11日電／據新華社報導，歐洲法院10日裁定，美國蘋果公司須向愛爾蘭補繳130億歐元稅款。同時，維持對美國谷歌公司因濫用其壟斷權壓制競爭對手而面臨的24億歐元罰款判決。



歐洲法院的聲明確認維持歐盟委員會2016年的裁決，即蘋果公司需向愛爾蘭補繳130億歐元稅收優惠。



根據蘋果和愛爾蘭政府此前達成的協議，蘋果歐洲業務可享受超低稅率。2016年，歐盟委員會裁定，蘋果享受低稅率與歐盟相關規則不符，需補繳稅款。



蘋果公司2019年對歐盟委員會裁決提起上訴，2020年歐盟常設法院判決，有關蘋果公司在歐盟成員國愛爾蘭享受的稅收優惠政策不構成國家補貼，撤銷歐盟委員會2016年相關裁決，蘋果無需補繳130億歐元稅款。歐盟委員會隨後將常設法院的裁決上訴至歐洲法院。



歐洲法院當天還駁回了谷歌上訴，維持歐盟委員會2017年對其濫用優勢地位、偏袒自家購物服務“谷歌購物”的裁定，處以24億歐元罰款。



負責數字政策和競爭事務的歐盟委員會執行副主席瑪格麗特·韋斯塔格在記者招待會上表示，這是歐洲公民和稅收正義的重大勝利。“蘋果案”的裁決鼓勵歐盟委員會繼續就有害的稅收競爭和激進的稅收計劃開展工作。“谷歌購物案”則是針對大型科技公司監管行動歷史上的里程碑，標誌著監管方式的重大轉變。



