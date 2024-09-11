內地通行證受歡迎　外籍港商讚便利商旅

曼寧昨日早上使用非中國籍港澳居民來往內地通行證，經福田口岸到深圳公幹，大讚方便快捷。 中評社香港9月11日電／中央全力支持香港，推出多項挺港惠港政策，包括港澳永久性居民中的非中國籍人員於今年7月10日起，可申領「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」。兩個月以來，措施深受外籍居港人士歡迎，申請踴躍，盛讚措施大幅縮短往內地的通關時間。



大公報報道，有英國商人昨日第二次使用通行證前往深圳公幹，他指每個月至少兩次前往內地，大讚新措施非常便利，並鼓勵身邊的朋友申請通行證到內地公幹及多到內地觀光，更透露英國商會已有98％的會員申請通行證。



有旅遊業界人士認為，措施既便利外籍港人往來內地的商務活動，也為本港旅遊業帶來商機，反映了中央對香港的支持，向世界展示香港的獨特優勢。



如心酒店集團總裁曼寧（Simon Manning），昨日早上使用非中國籍港澳居民來往內地通行證，經福田口岸前往深圳公幹，與一間旅行社商討業務。他在一個多月前便申請了通行證，早前亦使用通行證經羅湖口岸過關，由採集指紋登記自助通關到完成通關，所需時間不到15分鐘，感到十分方便快捷。



曼寧表示，有了內地通行證，估計至少可以一個月一次與內地的顧客見面，雖然他持有「亞太經合組織商務旅遊證（APEC卡）」，在政策推出前亦毋須事先申請簽證前往內地，但是他的員工同事們均需事先申請簽證，排隊過關需時，他需要用多20分鐘，甚至更久的時間等待同事過關，而且申請或續期APEC卡需時達6個月。



盼有效期延長至10年

