澳洲擬推新法案　禁止兒童使用社交媒體

澳洲政府擬立法禁止兒童使用社交媒體。（圖源：法新社） 中評社北京9月11日電／據大公報轉澳洲廣播公司報導：澳洲總理阿爾巴尼斯10日表示，澳洲政府計劃於今年年底前提交關於使用社交媒體平台最低年齡限制的草案，啟動立法進程。澳洲政府希望將使用社媒的最低年齡定在14歲至16歲之間，以保護兒童身心健康，防止他們沉迷網絡。



阿爾巴尼斯接受澳洲廣播公司採訪時說，社媒讓孩子們遠離現實中的朋友和家人，遠離現實生活體驗，危害他們的身心健康，讓家長感到擔憂。阿爾巴尼斯表示，澳洲聯邦政府主導的法案擬將使用社媒的最低年齡定在14歲至16歲之間，以確保兒童得到更好的保護。他還說，這項法案將參考澳洲前高等法院首席大法官羅伯特.弗倫奇的建議。弗倫奇此前曾發布一份有關兒童社交媒體安全的報告，提議禁止14歲以下兒童使用社媒，並要求社媒平台在允許14歲和15歲兒童使用前應獲得家長同意。



澳洲廣播公司8月進行的民調顯示，61%的澳洲民眾認為政府應該禁止17歲以下人群使用社媒。澳洲目前並沒有全國性的社媒使用最低年齡限制，衹有個別州擬立法禁止13歲以下兒童使用社媒。在該國運營的一些社媒平台雖然規定用戶年齡不得低於13歲，但這種年齡限制很容易繞過。南澳州是率先起草相關法案的地區之一。根據該州草案，如果Facebook等社媒平台允許14歲以下兒童創建賬號，將面臨訴訟和罰款。



美國、荷蘭以及歐盟等亦在考慮限制兒童使用電子產品或社媒。但這類舉措也引發爭議，有觀點認為此舉會使青少年上網的方式變得更加隱蔽、不可控，或使用其他一些更難監控的網絡平台。