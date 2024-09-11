東電嘗試提取福島核殘渣　兩周僅回收3克

東電9日為回收福島核電站核燃料殘渣做準備。（圖源：法新社） 中評社北京9月11日電／據大公報轉共同社報導：日本福島第一核電站重大核洩漏事故13年後，東京電力公司終於啟動核燃料殘渣試提取工作，比原計劃推遲了約3年。此次作業預計耗時兩周，將取出並回收不到3克的核燃料殘渣。



10日早晨，東電開始相關準備工作。隨後，伸縮式管型提取機械穿過2號反應堆安全殼與外界貫通的小口前端阻隔放射性物質的“隔離瓣”，嘗試用爪狀器具抓取並回收核燃料殘渣。福島核電站1至3號機組留有880噸核燃料殘渣，開始試提取標誌著核電站反應堆報廢工程進入最後的第三階段。



日本當局最初計劃於2021年使用折叠式機器人手臂開始提取核燃料殘渣，但因設備研發、機器人手臂的改良耗時過長，施工計劃多次推遲。2023年10月打開2號反應堆安全殼與外界貫通的小口的蓋子後發現，原本可從外部抵達反應堆下方的管道被堆積物堵住。東電在嘗試用低壓水清除堆積物的同時，考慮用更靈巧的伸縮式管型提取機械來代替機器人手臂，這造成了工期的再度推遲。今年8月22日，東電準備開工，但推送裝置的管子連接順序出錯，核燃料殘渣提取工作又一次推遲。



2011年“3.11”大地震後福島核電站發生洩漏事故，東電持續向反應堆安全殼內注水以冷卻堆芯，回收的冷卻水便是含有多種放射性物質的核污水。在日方完成核燃料殘渣回收工作之前，核污水將源源不斷地產生。