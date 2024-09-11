國台辦：妄圖“以武謀獨”是不自量力

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月11日電（記者 李子寧）國務院台辦發言人陳斌華在今日國台辦例行新聞發布會上，就賴清德宣稱的所謂“國防”總體預算和“不對稱戰力”予以回應。陳斌華指出，台灣是中國的一部分，何來所謂“國防”預算？同時，他也正告賴清德當局，妄圖“以武謀獨”、“以武拒統”，完全是不自量力、以卵擊石。



有記者問，賴清德宣稱明年將會持續增加“國防”總體預算，繼續強化“不對稱戰力”。賴清德近日在社交媒體發文，宣稱明年將會持續增加所謂“國防”總體預算，繼續強化“不對稱戰力”。請問對此有何評論？



陳斌華表示，台灣是中國的一部分，何來所謂“國防”預算？民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，賴清德上台以來，更是大肆挑戰一個中國原則，勾連外部勢力不斷制造兩岸緊張，不斷推進“以武謀獨”。據台灣媒體披露，民進黨當局上台後，台灣地區防務預算逐年攀升，2024年較8年前增長近一倍。這些台灣老百姓血汗錢本可用於改善民生，卻被民進黨當局在窮兵黷武的邪路上大肆揮霍，不僅沒有給台灣帶來所謂的“安全”，反而加速把台灣變成“火藥桶”、“地雷島”，讓台灣民衆憂心忡忡。



陳斌華指出，統一是正道，“台獨”是絕路。我們有堅定的意志、充分的信心、足够的能力粉碎一切“台獨”挑釁。正告賴清德當局，妄圖“以武謀獨”、“以武拒統”，完全是不自量力、以卵擊石。

