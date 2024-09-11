如何推動兩岸旅遊恢復正常？國臺辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月11日電（記者 李子寧）國務院台辦11日上午舉行新聞發布會，發言人陳斌華應詢表示，大陸方面出台的有關兩岸旅遊的措施都是對台灣民眾和旅遊業界期盼恢復兩岸旅遊交流合作的積極回應，受到島內民眾和業界歡迎。民進黨當局應正視台灣民眾的正當權益和台灣旅遊業界的利益，解除台灣民眾赴大陸團隊旅遊的不合理禁限。



有記者提問到，民進黨當局日前稱，對大陸遊客赴台已展現善意，“台灣已遞出橄欖枝很久”，呼籲大陸盡快開放團客及自由行。對此有何評論？請問下一步如何推動兩岸旅遊恢復正常？



陳斌華表示，2020年初，民進黨當局以疫情為借口，採取單方面禁止大陸居民赴台、關閉“小三通”、大面積取消兩岸直航航點、禁止島內旅行社開展赴大陸旅遊業務等一系列禁限措施，封堵兩岸旅遊發展之路。隨著疫情得到控制，2023年5月，大陸方面宣布恢復接待台灣居民來大陸團隊旅遊。今年4月，文化和旅遊部宣布率先恢復福建居民赴馬祖旅遊，並在兩岸海上客運直航復航後，恢復福建居民赴島內團隊旅遊；8月9日至11日，福建省首批赴馬祖團隊游成行。目前，大陸方面已恢復簽發福建居民赴馬祖旅遊簽注。8月30日，文化和旅遊部宣布，將恢復福建居民赴金門旅遊。相關“踩線團”將很快出發。這些措施都是對台灣民眾和旅遊業界期盼恢復兩岸旅遊交流合作的積極回應，受到島內民眾和業界歡迎。



陳斌華表示，一段時間以來，民進黨當局在解除島內居民來大陸旅遊“禁團令”上反復無常、言而無信，甚至在6月將台灣居民赴大陸旅遊警示提高至“橙色”，近期被媒體曝出將以所謂“國安疑慮”為由，拒絕台灣旅遊業界包船赴大陸申請。事實說明，民進黨當局為了謀取政治私利，罔顧島內民眾和旅遊業界的正當權益，不斷進行政治操弄，是兩岸旅遊恢復正常的真正障礙。民進黨當局應正視台灣民眾的正當權益和台灣旅遊業界的利益，解除台灣民眾赴大陸團隊旅遊的不合理禁限。

