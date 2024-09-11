國台辦：支持兩岸遊戲產業加強交流合作

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月11日電（記者 李子寧）國務院台辦11日上午舉行新聞發布會，發言人陳斌華應詢表示，大陸企業出品的3A遊戲受到島內青年、遊戲愛好者的追捧和好評。個中原因，一方面是遊戲本身製作精良、另一方面是遊戲中的中華文化元素，島內玩家很熟悉、易親近。歡迎台灣青年來大陸遊戲產業發展，支持兩岸遊戲產業加強交流合作，共同做大中華民族文創產業。



有記者提問到，最近大陸企業出品的遊戲《黑神話：悟空》廣受熱捧，也受到島內業界和民眾的關注熱議，有島內輿論希望兩岸加強文化產業合作，共同挖掘中華文化寶藏。請問對此有何評論？



陳斌華表示，大陸企業出品的3A遊戲《黑神話：悟空》近期開始全球發售，廣受全球玩家關注和熱議，也受到島內青年、遊戲愛好者的追捧和好評。個中原因，一方面是遊戲本身製作精良、體驗感好、趣味性強；另一方面是取材於《西游記》的故事和人物角色，融入了大量古代建築、東方美學、國風音樂等中華文化元素，島內玩家很熟悉、易親近，畢竟大家都是讀著四大名著長大的中國人，許多人在兒時都夢想擁有一根神通廣大的金箍棒。



陳斌華說，台灣業者曾經在挖掘中華文化寶藏的基礎上，推出《仙劍奇俠傳》《軒轅劍》《三國群英傳》等經典遊戲，受到兩岸青年特別是遊戲玩家的熱捧。這也從一個側面證明，源遠流長、博大精深的中華文化是兩岸同胞共同的寶貴財富，是兩岸遊戲產業實現創造性、創新性發展的不竭寶藏。據相關產業報告，今年上半年大陸自主研發遊戲海外市場銷售收入達85.54億美元，境內市場實際收入達1472.67億元人民幣，呈現良好發展勢頭。所謂3A遊戲，是指投入“A lot of money（大量的金錢）”、“A lot of resources（大量的資源）”和“A lot of time（大量的時間）”製作的單機遊戲。《黑神話：悟空》打破了歐美對3A遊戲的長期壟斷，被視為大陸遊戲產業崛起的象徵。我們歡迎台灣青年來大陸遊戲產業發展，支持兩岸遊戲產業加強交流合作，共同做大中華民族文創產業。

