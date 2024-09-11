台網紅讚美新疆遭攻擊　國台辦“三問”陸委會

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月11日電（記者 李子寧）國務院台辦11日上午舉行新聞發布會，發言人陳斌華應詢表示，大美新疆是大陸同胞的，也是台灣同胞的。台灣網紅博主身臨其境為之贊嘆、為之自豪，再自然不過。對於陸委會和個別綠營政客的說法，究竟是什麼心態？是在怕什麼。



有記者提問到，今年暑假期間，有不少台灣網紅赴新疆旅遊，紛紛驚嘆大美新疆的景美、人美、食美、物美，表示這是一個一生至少得去一次的地方。陸委會稱“大陸通過台灣網紅來講好中國故事，現已變成是中共統戰一個很重要的部分”，有民進黨民意代表稱“台灣網紅別再當有用的笨蛋”。請問對此有何評論？



陳斌華說，大美新疆是大陸同胞的，也是台灣同胞的。台灣網紅博主身臨其境為之贊嘆、為之自豪，再自然不過。我們誠摯歡迎台灣同胞特別是青年朋友，來大陸飽覽壯美山川，品嘗各色美食，體驗各地風土人情，感受大陸發展進步，分享自己所見所聞、真情實感，這對於增進兩岸人民的瞭解和情誼，很有意義。



陳斌華表示，對於陸委會和個別綠營政客的說法，我有“三問”：一、新疆不美嗎？台灣網紅說錯了嗎？二、大陸的美麗風景、發展進步，本來就是一個好故事，難道網紅只因為來自台灣，就只能講壞不講好嗎？三、你們見不得好也不允許別人講好，究竟是什麼心態？是在怕什麼。

