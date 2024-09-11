國台辦：積極推進兩岸交流促進同胞心靈契合

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月11日電（記者 李子寧）國務院台辦11日上午舉行新聞發布會，發言人陳斌華應詢表示，儘管依然面臨民進黨當局的種種干擾阻礙，但兩岸同胞交流交往的熱情持續高漲，各領域交流活動內容豐富、形式多樣，亮點特色突出。我們將秉持“兩岸一家親”理念，團結兩岸同胞，破除民進黨當局設下的種種障礙，積極推進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來，深化兩岸融合發展，促進同胞心靈契合。



有記者提問到，今年暑期兩岸人員往來和各領域交流十分熱絡，請發言人介紹有哪些亮點特色。下一步如何進一步促進兩岸同胞往來交流？



陳斌華表示，據統計，今年1至8月，兩岸人員往來近300萬人次，同比增長70%。進入暑期後，儘管依然面臨民進黨當局的種種干擾阻礙，但兩岸同胞交流交往的熱情持續高漲，各領域交流活動內容豐富、形式多樣，亮點特色突出。



一是青年交流空前活躍，台灣青年朋友踴躍參與、收穫良多。2024兩岸青年峰會、第21屆台胞青年千人夏令營、第七屆海峽兩岸青年發展論壇、2024海峽兩岸青年文化月、第12屆海峽青年節、2024海峽兩岸青年活力嘉年華、台青內蒙古邊疆行等一系列兩岸青年品牌交流活動成功舉辦，兩岸青年攜手共譜互學互鑒、同心同行的青春樂章。首屆海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪活動、2024年海峽兩岸青年考古研習營、“元宇宙探勘隊”——台灣青年暑期駐地活動等兩岸青年文化交流活動接連出彩。8月初在福建連城舉辦的2024年海峽兩岸青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節，兩岸小學生以球為媒，在愉快氛圍中切磋球技、增進友誼。