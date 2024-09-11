國台辦：再胡編亂造也改變不了一個中國事實

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月12日電（記者 李子寧）國務院台辦發言人陳斌華9月11日在國台辦例行新聞發布會上，就聯大第2758號決議有關問題予以駁斥。陳斌華指出，民進黨當局惡意歪曲聯大第2758號決議，謬稱“決議與台灣無關”、拿“代表權”說事，是對事實的歪曲、對國際法的踐踏、對國際秩序和規則的公然挑戰。他指出，民進黨當局再怎麼胡編亂造，再怎麼勾連外部勢力折騰，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實。



現場有記者提到，第79屆聯合國大會昨天（9月10日）開幕，民進黨當局宣稱今年推動參與聯合國的首要任務，是協助國際社會“正確了解”聯大第2758號決議，鼓噪該決議“與台灣無關”，“中國無權在聯合國體系代表台灣”。對此有何評論？



陳斌華表示，聯大第2758號決議是體現一個中國原則的政治文件，國際實踐充分證實其法律效力，不容曲解，更不容挑戰。我們之前已多次表明立場，今天我將再從歷史事實、2758號決議磋商過程、國際實踐三個方面，還原事實，正本清源，以正視聽。



從歷史事實看，台灣自古屬於中國。陳斌華指出，三國時期的《臨海水土志》就留下了關於台灣最早的記述。隋朝政府曾三次派兵到達台灣。宋元以後，中國歷代中央政府開始在澎湖、台灣設治，實施行政管轄。清朝政府於1684年設立台灣府，1885年改設台灣為行省，是當時中國的第20個行省。1894年日本發動侵略中國的甲午戰爭，次年迫使戰敗的清朝政府割讓台灣及澎湖列島。1943年《開羅宣言》、1945年《波茨坦公告》、1945年《日本投降條款》都表明中國從法律和事實上收複了台灣。1945年10月25日，台灣省行政長官陳儀在台北宣告台灣光複：“自即日起，台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖。所有一切土地、人民、政事皆已置於中國主權之下。”1949年中華人民共和國中央人民政府成立後，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化的情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變。中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。發動內戰失敗的蔣介石集團退踞台灣後，以所謂“中華民國”的名義與中央政府對峙，海峽兩岸由此陷入長期政治對立的特殊狀態。台灣問題只是中國內戰的遺留問題，中國擁有對台灣的主權從未改變。



陳斌華表示，從聯大第2758號決議磋商全過程看，1971年聯合國第26屆大會在表決通過第2758號決議前，先高票否決了兩個涉及台灣的提案，即“兩個中國代表權提案”和“一中一台及台灣自決提案”。這意味著，聯合國是在承認台灣屬於中國一部分的前提下，把包括台灣在內的全中國的代表權和席位歸還給中華人民共和國政府，而“中國”這一國際法主體的領土範圍并未受到任何影響，台灣屬於中國一部分的地位從未改變。聯大第2758號決議體現了聯合國憲章和宗旨，從政治、法律和程序上明確、公正、徹底地解決中國在聯合國的代表權問題，同時也明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在“兩個中國”、“一中一台”問題。中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權。



陳斌華表示，從國際實踐層面看，聯合國官方文件對台灣稱謂為“台灣，中國的省”（Taiwan，Province of China）。聯合國秘書處法律事務辦公室出具的法律意見強調，“聯合國認為，台灣作為中國的一個省沒有獨立地位”。多年來，聯合國及其專門機構在涉及台灣問題的處理上均遵循一個中國原則。在一個中國原則前提下，中國和183個國家建立外交關系。中美建交的基礎同樣是一個中國原則。美方在中美三個聯合公報中也明確承認，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認只有一個中國、台灣是中國的一部分。這充分表明，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關系基本准則，也是國際大義和人心所向。



陳斌華指出，民進黨當局惡意歪曲聯大第2758號決議，謬稱“決議與台灣無關”、拿“代表權”說事，是對事實的歪曲、對國際法的踐踏、對國際秩序和規則的公然挑戰，其目的是為了給“台獨”造勢，破壞國際社會堅持一個中國原則的共識。失道寡助、邪不壓正，民進黨當局再怎麼胡編亂造，再怎麼勾連外部勢力折騰，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實，都動搖不了國際社會堅持一中原則的格局，更阻擋不了中國必然統一也必將統一的大勢。

