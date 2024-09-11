國台辦：賴清德當局胡作為非必遭民意唾棄

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月11日電（記者 李子寧）國務院台辦11日上午舉行新聞發布會，發言人陳斌華應詢表示，賴清德當局上台以來，一再操弄司法、行政等手段，公器私用，黨同伐異，在島內大肆製造“綠色恐怖”。多行不義必自斃，賴清德當局胡作非為，必遭民意唾棄。不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。



有記者提問到，近日，民眾黨主席柯文哲遭民進黨“追殺”，官司纏身，備受關注，有輿論認為，這將對島內政治生態產生較大影響，台灣“正式進入賴清德時代”，兩岸關係面臨更大變數，前景更加不容樂觀。請問對此有何評論？



陳斌華表示，賴清德當局上台以來，一再操弄司法、行政等手段，公器私用，黨同伐異，在島內大肆製造“綠色恐怖”。其目的是追殺不支持民進黨、不認同“台獨”的各界人士，以謀求一人、一黨之私利，並為其遂行“台獨”排除障礙。多行不義必自斃，賴清德當局胡作非為，必遭民意唾棄。



陳斌華說，我要再次強調，“台獨”是歷史逆流，是絕路；統一是歷史大勢，是正道。不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。

