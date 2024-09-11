國台辦：“台獨”成不了事、翻不了天

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月11日電（記者 李子寧）國務院台辦發言人陳斌華在9月11日國台辦例行新聞發布會上回應媒體記者提問表示，“台獨”是禍害、是絕路，成不了事、翻不了天。兩岸關系發展的主導權始終在祖國大陸，始終在歷史正確的一邊。



現場有記者問道，賴清德就任台灣地區領導人已過百日，期間接連拋出“台獨”言論，凸顯其頑固堅持“台獨”立場，勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁，外界普遍認為兩岸關系前景不容樂觀。請問大陸對此有何研判？將如何應對？



陳斌華對此回應稱，賴清德上台以來，頑固堅持“台獨”立場，極力鼓吹分裂謬論，嚴重挑戰一個中國原則，嚴重破壞台海和平穩定。對此，我們決不容忍、決不姑息。



陳斌華指出，“台獨”是禍害、是絕路，成不了事、翻不了天。我們有堅定的意志、充分的信心、足够的能力挫敗任何“台獨”分裂圖謀。“台獨”勢力膽敢鋌而走險，我們將采取一切必要措施予以堅決、徹底粉碎！



陳斌華表示，兩岸關系根基在民間，動力在人民。盡管當前台海形勢複雜嚴峻，但今年以來兩岸各領域交流合作沒有停、沒有斷、沒有少，上半年兩岸人員往來同比增長99.5%，大陸新設台資企業數同比增長9.2%，兩岸貿易額同比增長7.6%。這再次證明，任何勢力都無法改變兩岸同胞走近走親的願望，無法阻擋兩岸關系向前發展的勢頭。



陳斌華表示，兩岸關系發展的主導權始終在祖國大陸，始終在歷史正確的一邊。我們將深入貫徹黨的二十屆三中全會精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來幹涉，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，不斷擴大兩岸人員往來和交流合作，堅定不移推動兩岸關系和平發展、推進祖國統一進程。

