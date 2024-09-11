國台辦：兩岸融合發展示範區取得首創性成果

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月11日電（記者 李子寧）《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》去年9月12日印發，明天將屆滿一年。國務院台辦發言人陳斌華主持9月11日國台辦例行新聞發布會，並具體介紹了福建探索兩岸融合發展新路一年來的落實進展情況。他指出，兩岸融合發展示範區建設已形成一批先行先試經驗，取得一批首創性對台融合發展成果，福建正日益成為台胞台企“登陸”的第一家園。



陳斌華表示，一年來，中央和國家機關有關部門主動作為，加大政策賦能，出台在本領域貫徹落實《意見》的一系列配套文件和政策舉措；福建省強化主體責任，建立協同落實機制，制定貫徹落實《意見》的實施意見，現已發布兩批28條政策措施，廈門、福州、平潭、龍岩等地市出台貫徹落實《意見》的區域性政策舉措。總的看，兩岸融合發展示範區建設已形成一批先行先試經驗，取得一批首創性對台融合發展成果，福建正日益成為台胞台企“登陸”的第一家園。



陳斌華具體從以下三個方面進行了詳細介紹：



社會融合方面，台胞往來通道更加暢通，“小三通”航線持續加密，從復航之初每周26航次增至最多182航次。今年上半年從福建口岸入境台胞43.4萬人次，增長1.65倍。台胞在閩生活更加便利，台胞居住證社會面應用基本實現與大陸居民身份證同等便利。今年上半年，簽發五年期台胞證同比增長46.6%；制發台灣居民居住證同比增長2.63倍。台胞在閩就業創業更有保障，公布三批直接采認台灣地區職業技能資格目錄、合計50個職業，1500多名台胞通過直接采認方式取得相應證書。台胞在閩社會參與更加廣泛，一些台胞出任、獲聘台資企業協會等社會組織負責人、法人和仲裁員、調解員、陪審員。



經濟融合方面，閩台經貿穩步增長，今年上半年閩台貿易額464.6億元，同比增長4.9%；全省新設台資企業1121家，同比增長27.4%。金融合作創新發展，設立大陸首支由台商發起的兩岸產業投資基金。率先打通台胞境外自有人民幣投資大陸通道，落地大陸首筆台胞跨境直接匯入人民幣購買商品房和兩岸融合數字人民幣債券。行業標準共通持續推進，上線兩岸標準共通信息與服務平台，累計研製兩岸共同標準226項。



情感融合方面，民間交流日趨熱絡，今年上半年福建舉辦包括第16屆海峽論壇在內的各類涉台交流活動100多場，累計參與台胞超1.5萬人次。青年交流更加深入，成功舉辦第12屆海青節峰會、海峽青年論壇等活動；棒壘球、舞龍舞獅等特色體育項目交流活躍，在連城舉辦兩岸青少年棒球邀請賽，在漳平舉辦兩岸舞龍舞獅大賽；加強海峽兩岸青年就業創業平台建設，現有省級以上台青就業創業基地49家，累計4.8萬多名台青來閩實習、就業、創業。



陳斌華指出，下一步，中央台辦、國家發展改革委將會同中央和國家機關有關部門、福建省有關方面，深入貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，踐行“兩岸一家親”理念，突出以通促融、以惠促融、以情促融，持續完善和推出創新舉措，不斷推進兩岸融合發展示範區建設，全力支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐、取得更多成就。

