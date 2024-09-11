馬凱碩：和平應該繼續成為世界主旋律

邱騰華先生致開場辭 圖源：香港大學當代中國與世界研究中心 中評社北京9月11日電／據香港大學當代中國與世界研究中心報導，8月28日晚，CCCW與馬凱碩的學術對談在香港大學黃麗鬆講堂成功舉辦。



香港特別行政區前商務及經濟發展局局長、CCCW非常駐傑出研究員邱騰華先生先致開場詞，隨後對談部分由CCCW創始主任李成教授主持。邱騰華先生致開場辭談話以“超越輸贏：中美能否和平共處”為題，從中美關係走勢、西方政治得失、亞洲文明復興等部分，延伸至香港與新加坡國際地位的異同。馬凱碩大使結合自身三十多年的資深外交經驗，向觀眾們分享了他深刻而獨到的見解。



和平應該繼續成為世界主旋律



前些年，馬凱碩陸續出版了Has China Win？與Has the West Lost it？等暢銷書，談及西方國家政治出現的諸多問題，馬凱碩認為，理性本是西方世界的寶貴品質，卻正被拋之腦後。



他以三個例子為證。首先，全球化時代，沒有國家可以在新冠疫情、氣候變化等問題中獨善其身。然而，西方國家卻無心通過國際合作應對挑戰，一味引導國家間相互指責，加劇互信赤字。其次，西方已落後歷史演進步伐，世界強國力量轉換已成定局，但他們卻拒絕接受，且不願作出調整，違背了發展規律。同時，人民生活水平的提高本應是各國的首要發展目標，然而美國卻對其大多數人口停滯40多年的生活狀態置之不理，只顧維繫霸權地位，屬於本末倒置。