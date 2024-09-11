廣東在港發行50億元離岸人民幣地方政府債券

中評社香港9月11日電／記者從廣東省財政廳瞭解到，10日廣東省政府在香港成功發行離岸人民幣地方政府債券。本次是廣東省連續4年在澳門成功發行後，首次在香港發行離岸人民幣地方政府債券。



新華社報導，本次發行規模為50億元人民幣，發行期限包括2年、3年和5年，其中2年期債券20億元用於廣州市南沙區項目，3年期債券15億元用於珠三角地區重大基礎設施項目，5年期債券15億元為綠色債券，用於綠色項目。經簿記定價，2年期、3年期和5年期債券最終發行利率分別為2.08%、2.13%和2.23%。



本次發行充分遵循國際市場規則，獲得阿拉伯聯合酋長國、瑞士、香港、澳門等地優質國際投資人的廣泛關注和踴躍認購，投資者類型包括主權投資基金、銀行、保險、資產管理、基金和私人銀行等。峰值訂單規模達571.8億元，訂單倍數達11.4倍，表明廣東省政府債券對境外投資者有較強的吸引力，顯示出全球投資者對廣東省經濟社會發展的信心。



廣東省財政廳有關負責人表示，此次在香港發行地方政府債券，將有力發揮香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐的獨特優勢，進一步加強粵港澳大灣區合作和規則制度銜接，支持香港離岸人民幣中心發展，助力香港鞏固國際金融中心地位，帶動內地更多優質發行人開拓招商引資渠道，吸引更多國際投資者積極參與粵港澳大灣區建設，推動廣東經濟社會高質量發展。