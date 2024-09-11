金正恩國慶講話要求全面發展經濟並鞏固國防

中評社北京9月11日電／據新華社報導，朝鮮在9月9日迎來國慶76周年，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩當天在位於平壤的勞動黨中央委員會本部大樓會見黨政領導幹部，並就國家工作現狀及未來工作方向發表講話，要求全面發展經濟並鞏固國防。



據報導，金正恩總結今年來國家工作情況時說，朝鮮保持經濟整體良好發展勢頭，基礎性工業部門等國民經濟各部門按計劃開展生產。輕工業和城市管理等民生部門為取得更大改善不斷創造條件。截至目前全國農業生產狀況良好。今年以來，國防科研和生產也取得一系列重要成就，軍事力量得到擴充。



報導說，金正恩要求“負責任地”完成今年經濟工作，要求基礎性工業部門如期完成年內計劃以進一步加強國家生產力，建設部門切實保質完成今年計劃，農業部門做好今年農業生產圓滿收官以及明年備耕工作。



報導還說，金正恩要求根據當前形勢，進一步鞏固國防力量。金正恩指出，美國主導的軍事同盟體系在性質上已變成以核為基礎的軍事同盟，對朝鮮周邊軍事安全環境構成重大威脅，朝鮮必須採取重大措施，“維持並進一步發展軍事強勢”。金正恩要求完善朝鮮核力量以保障國家安全。金正恩強調，擁有強大的軍事力量，是實現真正和平和國家發展的絕對保障。