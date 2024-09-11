國家鐵路局召開地方鐵路工程監管工作座談會

中評社北京9月11日電／據新華社報導，9月5日，地方鐵路工程監管工作座談會在重慶召開，會議深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，總結地方鐵路工程監管工作經驗，分析面臨形勢任務，部署加強地方鐵路工程監管工作重點任務。國家鐵路局黨組成員、副局長鄭宏波出席會議並講話。



會議指出，學習好貫徹好黨的二十屆三中全會精神是當前和今後一個時期全黨全國的一項重大政治任務，必須認真學習、深刻領會、全面貫徹。會議認為，黨的十八大以來，鐵路投融資體制改革不斷深化，地方鐵路建設里程、投資規模持續擴大，城際際鐵路、市域（郊）鐵路、鐵路專用線等區域性鐵路和現代化物流樞紐建設蓬勃發展，路網和集疏運“最後一公里”功能進一步完善，鐵路運輸效能不斷提升，在支撐國家重大戰略目標實現發揮積極作用，有力地服務了經濟社會發展。地方人民政府、鐵路監管部門與各參建企業認真貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央國務院決策部署，堅決扛起職責，採取有效措施，有力推進地方鐵路工程安全優質建設。



會議強調，要準確把握當前地方鐵路建設發展面臨形勢任務，深刻認識加強地方鐵路工程建設和監管工作是推進鐵路體制改革、統籌發展和安全、構建全國統一大市場、加快交通強國建設的必然要求，要以釘釘子精神抓好改革任務落實，凝聚推動鐵路改革和地方鐵路建設高質量發展的強大力量。



會議要求，加強地方鐵路工程建設和監管工作必須要堅持習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，著力健全體制機制，著力強化政府監管，著力完善制度體系，聚焦質量安全，規範建設市場，加強隊伍建設。各級監管部門要切實把思想和行動統一到三中全會精神上來，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，凝心聚力、同心協力、盡心竭力，進一步全面推進地方鐵路高質量發展，奮力加快建設交通強國，努力當好中國式現代化的開路先鋒。