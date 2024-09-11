中國入境旅遊恢復發展態勢持續向好

中評社北京9月11日電／據新華社報導，9月10日在合肥召開的2024入境旅遊高質量發展大會上，中國旅遊研究院發布《中國入境旅遊高質量發展報告》主要內容顯示，2024年上半年，我國入境旅遊恢復發展的態勢持續向好。



入境旅遊是衡量我國旅遊競爭力水平的重要標尺。中國旅遊研究院入境旅遊研究負責人劉祥艶在發布時稱，據國家移民管理局最新數據顯示，2024年上半年，全國的移民管理機構查驗中國港澳台居民和外國人出入境總人次恢復到了2019年同期的92%，入境外國人達1400多萬人次。據初步估算，來華的外國遊客約1100萬人次。



中國旅遊研究院院長戴斌說，入境旅遊是中國旅遊工作的重點，也是政策創新的發力點。目前，中國已與24個國家實現了普通護照全面互免簽證，對16個國家實行單方面免簽入境，對54個國家實行72小時或144小時過境免簽。“大額刷卡、小額掃碼、現金兜底”的支付便利化措施，有效提升了入境旅遊者的消費體驗感。



“值得關注的是，在入境人數和旅遊花費穩步增長的同時，外國遊客滿意度也在穩步提高，2024年第一和第二季度均超歷史平均水平，且呈現持續提升態勢。”戴斌說。



中國旅遊研究院還在會上發布了“入境遊客喜愛的十個景區度假區”“入境遊客喜愛的十個名城古鎮”“入境旅遊新線路TOP5”。