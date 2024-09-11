十四屆全國人大常委會第十一次會議在京舉行

中評社北京9月11日電／據人民日報報導，十四屆全國人大常委會第十一次會議10日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。趙樂際委員長主持。



常委會組成人員159人出席會議，出席人數符合法定人數。



會議聽取了全國人大憲法和法律委員會副主任委員駱源作的關於國防教育法修訂草案審議結果的報告。草案二審稿體現學校國防教育與兵役宣傳教育相結合，明確駐地軍事機關在組織學生軍事訓練中的職責、學生軍訓的內容、對預備役人員進行國防教育等。



會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員徐輝作的關於統計法修正草案審議結果的報告。草案二審稿進一步健全統計標準和統計指標體系，增加推動現代信息技術與統計工作深度融合的規定，進一步加強防範和懲治統計造假、弄虛作假的剛性制度約束，細化統計信息共享機制相關規定等。



會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員叢斌作的關於傳染病防治法修訂草案修改情況的匯報。草案二審稿完善傳染病的分類；完善監測、報告和預警規定；進一步規範隔離治療、醫學觀察措施實施程序；嚴格限定有關措施的適用條件；做好與有關法律規定的銜接等。



會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員周光權作的關於能源法草案修改情況的匯報。草案二審稿增加能源用戶節約能源、參與綠色能源消費，進一步促進能源綠色低碳轉型，加強電源電網協同建設、構建新型電力系統，促進儲能發展等方面的規定。



會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員黃明作的關於反洗錢法修訂草案修改情況的匯報。草案二審稿進一步完善反洗錢工作的原則和要求，嚴格保護客戶身份資料和金融交易信息安全，加大對各類新型洗錢風險的監測，對金融機構處理好管理洗錢風險與優化金融服務的關係作出規定和要求等。



