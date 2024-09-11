朱雀三號完成十公裡級垂直起降返回飛行試驗

中評社北京9月11日電／據新華社報導，9月11日午間，我國自主研發的朱雀三號VTVL－1可重復使用垂直起降回收試驗箭，在酒泉衛星發射中心完成10公裡級垂直起降返回飛行試驗，標誌著我國商業航天在可重復使用運載火箭技術上取得突破，為將來實現大運力、低成本、高頻次、可重復使用的航天發射邁出關鍵一步。



本次任務是國內首次實現垂直起降返回火箭空中二次點火、跨音速大動壓環境下“栅格舵－冷氣姿控－發動機”聯合制導控制，以及高空風實時風修技術工程化應用等技術驗證。試驗經歷“上升－發動機關機－無動力滑行－發動機空中二次起動－軟著陸”過程，各項指標均滿足預期設計。



藍箭航天專家介紹，該試驗箭為單級液氧甲烷火箭，箭體直徑3.35米，長度18.3米，起飛質量約68噸，起飛推力800千牛，裝配3組著陸緩衝支腿，新增4片栅格舵系統，採用與朱雀三號火箭一致的高強度不銹鋼箭體結構；搭載一台已實現連續入軌飛行驗證、與朱雀三號火箭同型的80噸級天鵲－12（TQ－12）改進型液氧甲烷發動機，具備正交雙擺、45%至111%變推力調節和多次點火能力。



本次任務的試驗箭是以全尺寸發動機構建的工程樣機，作為藍箭航天重復使用火箭工程研製的重要一環。通過兩次垂直起降回收試驗，型號團隊成功驗證了多項重復使用火箭關鍵技術，為朱雀三號未來的首飛及回收奠定了基礎。