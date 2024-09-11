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第三屆全球人工智能峰會聚焦發展與挑戰
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2024-09-11 16:49:40
中評社北京9月11日電／據新華社報導，為期三天的第三屆全球人工智能峰會10日在沙特首都利雅得拉開帷幕。本次峰會主題是“利用人工智能造福人類”，重點關注國家人工智能戰略、生成式人工智能、實際應用、倫理道德、智慧城市等八大領域。
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