“數字供應鏈”助力上海打造服務型智慧港口

中評社北京9月11日電／據新華社報導，9月10日，由上海市交通委和上港集團共同打造的國際集裝箱運輸服務平台（集運MaaS）系統正式上線。



據介紹，集運MaaS平台深度融合航運貿易區塊鏈、分布式存儲計算等先進技術，破解跨主體、跨部門、跨地區數據共享與交互難題，以打造 “一門式查詢”“一站式服務”“一體化賦能”和“一單制運行”的服務體系為目標，整合集裝箱運輸“全鏈條”物流信息，建立“全融合”性的業務辦理門戶，實現一體互認式的“全賦能”，為“全生態圈”各類用戶提供數字供應鏈服務。



集運MaaS平台的推出，形成以港口服務為核心的統一公共服務平台，將進一步提升港口作業效率、優化客戶服務體驗及推動港口行業數字化轉型，為上海國際航運中心的建設注入了新的活力。



據介紹，平台內無紙化換單功能為各參與方之間搭建了可信的數據共享網絡。“現在換單效率大幅提升了，換單流程從原先的1至2天壓縮至3至4分鐘，無紙化運作還能保證換單更安全、更高效。”上港物流集團有限公司國際貨運分公司進口科主管張質文說。



在集運MaaS平台賦能下，上海港開啟服務型智慧港口建設新篇章。上海市交通委相關負責人表示，未來平台將持續深化技術創新與應用，不斷拓展服務邊界，推動全球集裝箱運輸行業向更加智能化、綠色化、高效化的方向發展，為全球貿易的繁榮與增長貢獻更多力量。