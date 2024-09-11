國產超算助力預測大範圍梅雨事件

中評社北京9月11日電／據新華社報導，中國科學技術大學大氣科學先進計算實驗室（LACAR）利用基於國產神威·海洋之光超級計算機自主研發的全球對流解析模式（iAMAS），成功“預測”了2020年日本及周邊地區的大範圍梅雨事件。該實驗室所進行的預測，實際上是指通過科學研究和模型模擬，對已發生的事件進行回顧性分析和驗證，從而證明該模式的有效性和準確性。相關論文近日發表於《環境研究快報》。



梅雨是東亞地區夏季經常出現的一種長時間大範圍降雨現象，主要分布在長江中下游地區、朝鮮半島以及日本九州島等地所在的緯度帶上。2020年，破紀錄的“暴力梅”給我國江淮地區帶來沉重的防汛壓力和嚴重破壞，也使日本九州島地區遭受了較為嚴重的梅雨災害，嚴重影響當地居民生活和生產活動。此類降雨事件的次季節預報一直是學術研究和業務預報中的難點，難以滿足居民和應急管理部門對中期天氣預報精度的需求。研究團隊依托神威·海洋之光超級計算機構建iAMAS，根據其硬件特徵進行算法優化，提升計算速度，突破海量數據讀寫瓶頸，使全球對流解析尺度的月度預報成為可能。研究人員通過開展多組不同分辨率的月度預報試驗，探討了2020年夏季梅雨的可預報性。



研究人員發現，當使用全球低分辨預報時，梅雨帶出現顯著北移偏差，區域加密至對流解析尺度也不能解決問題。在較粗分辨率下，西北太平洋副熱帶高壓擴張，導致降雨帶北移並減弱。團隊進一步研究發現，iAMAS能有效捕捉到赤道地區的深對流， 並合理模擬出與觀測數據接近的西太平洋赤道地區的降雨過程及其環流形勢。這種合理的模擬再現了副熱帶高壓的強度和位置，副熱帶高壓的變化會影響中緯度地區環流，研究人員通過掌握氣流下沉和上升位置，成功地預測了此次梅雨事件的強度和位置。