“星艦”將嘗試用發射塔“捕獲”方式回收火箭

中評社香港9月11日電／美國太空探索技術公司10日表示，該公司新一代重型運載火箭“星艦”預計11月進行第五次軌道試飛，此次試飛將嘗試通過發射塔“捕獲”的方式來回收火箭助推器。



“星艦”火箭總長約120米，直徑約9米，由兩部分組成，第一級是長約70米的“超級重型”助推器，第二級是“星艦”飛船，兩級均可重復使用。該火箭的設計目標是將人和貨物送至地球軌道、月球乃至火星。“星艦”目前已進行四次軌道試飛。前三次均未達到預期目標，第四次試飛火箭第一、二級成功分離，按計劃分別落入墨西哥灣和印度洋。



新華社報導，太空探索技術公司10日在其網站發文說，8月初就已準備好“星艦”的第五次軌道試飛。此次試飛將首次嘗試用發射塔的機械臂在半空“捕獲”“超級重型”助推器以實現回收。這一操作此前從未被嘗試，技術團隊投入數萬小時構建基礎設施，以最大程度提高成功率。



據美國媒體報導，太空探索技術公司創始人埃隆·馬斯克此前預測，此次試飛任務中對“超級重型”助推器的“捕獲”回收成功率僅為50%。



據太空探索技術公司介紹，該公司近期已從美國聯邦航空局獲得第五次試飛的發射許可，預計試飛時間為11月，這比之前協商的9月中旬推遲了兩個多月。這種延遲不是基於新的安全問題，而是“冗餘”的環境問題分析導致。



太空探索技術公司還對媒體質疑“星艦”計劃破壞環境等問題進行解釋。該公司表示，“星艦”發射塔使用的水冷鋼制火焰導流板被指控為污染環境或完全不受監管地運行。事實上，公司與“星艦”發射基地所在的得克薩斯州監管部門合作，在使用前採取了許多緩解措施，包括安裝蓄水池、建造防護路緣等。



太空探索技術公司還表示，“星艦”第五次試飛以及“超級重型”助推器未來返回和回收的另一獨特之處是返回地點周邊區域可聽到音爆。美國聯邦航空局評估後認為，這種音爆對環境沒有重大影響。