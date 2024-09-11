港股17000點失而復得

中評社香港9月11日電／港股力守17000點關口以上收市。恒生指數最多跌約270點，低見16964點，創近1個月新低，收市報17108點，跌125點，跌幅0.73%，主板成交額約1058億元。



據香港電台報導，科技指數尾市收復失地，收報3450點，升不足1點。 汽車及消費股個別發展。體育、資源股沽壓較大。安踏、李寧、申洲跌逾3%至近5%，內地3大油股跌逾1%至約3%。



多隻重磅股都跌，港交所、中移動、滙控、建行跌逾1%。



藥明康德反彈近7%，是升幅最大藍籌股；藥明生物亦回升約4%。