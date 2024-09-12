國新辦發布會介紹中國—東盟博覽會有關情況

商務部副部長李飛（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於11日舉行新聞發布會，商務部副部長李飛、廣西壯族自治區副主席譚丕創、中國貿促會副會長張少剛介紹中國—東盟經貿合作情況暨第21屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會有關情況，並答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局副局長、新聞發言人邢慧娜：女士們、先生們，大家下午好！歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。第21屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會將於近期在廣西南寧舉行。今天我們邀請到商務部副部長李飛先生，廣西壯族自治區副主席譚丕創先生，中國貿促會副會長張少剛先生，請他們向大家介紹有關情況，並回答大家關心的問題。出席今天發布會的還有：商務部亞洲司司長王立平先生。現在，先請李飛先生作情況介紹。



商務部副部長李飛：謝謝主持人。女士們、先生們，各位媒體朋友們，大家下午好！很高興參加今天的國新辦新聞發布會，向大家介紹第21屆東博會籌備，以及中國同東盟國家經貿合作的有關情況。



本屆東博會將於9月24日至28日在廣西南寧舉行，主題是“親誠惠容同發展，鑲鑽成冠創未來”，也將圍繞促進中國—東盟自貿區3.0版建設和區域高質量增長，展示中國同東盟國家合作的最新成果。



東博會已經走過20年的發展歷程，也見證了中國同東盟關係的快速發展。近年來，在雙方領導人的戰略引領下，中國同東盟國家的經貿往來不斷提升，各領域務實合作不斷增強。主要表現在以下幾個方面：



第一，經貿往來日趨緊密。2013年以來，中國與東盟貿易年均增速7.5%，2023年雙邊貿易額達9117億美元，中國連續15年保持東盟第一大貿易夥伴，東盟連續4年是中國第一大貿易夥伴。中國與越南、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、新加坡等東盟國家的雙邊貿易規模均突破1千億美元。今年1－7月，中國與東盟雙邊貿易額達到5520億美元，同比增長7.7%，占同期中國外貿進出口總額的15.8%。