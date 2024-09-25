黃奎博語中評：賴的性格導致社會分裂加劇

台灣政治大學外交學系教授黃奎博（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月25日電（記者 李子寧）中美戰略競爭加劇，叠加賴清德上台執政影響，台海形勢日趨複雜嚴峻，兩岸交流發展面臨不少的挑戰和困難。就有關議題，台灣政治大學外交學系教授黃奎博接受了中評社記者的專訪，他表示，賴清德在政治上有明顯堅持的地方，從其在台南市長任內拒絕進入市議會200多天，就可以看出他不喜歡也不希望妥協，這樣的人格特質通常不會改變。所以他當領導人的時候，在很多重要的政治議題上，包括現在“朝小野大”的“立法院”，也可以看到民進黨在很多方面並不妥協，這是賴清德性格在台灣政治上的投射。如果這種不容易妥協的性格持續下去，可以預見的是在賴清德執政期間，朝野之間幾乎不會有重要的共識，而且在敏感議題方面，例如台灣定位、涉外政策或重大公共投資等都會有很多的紛爭，台灣的政治也會持續混亂且不太可能產生多數共識或全民共識。



黃奎博指，從賴清德的種種表現可以看出，他希望用一種宗教的方式去影響島內社會對於台灣的政治定位，想讓台灣人的政治意識形態具有“宗教情懷”色彩。也就是說賴清德會非常堅持他所相信的東西，甚至把“務實台獨”當成一個宗教信仰在處理，這時台灣在政治方面的定位分歧會更加明顯。理論上作為一個領導人應該是讓不同的各方達成最大共識，但賴清德是希望各界團結在民進黨的黨旗之下，而不是“國旗”之下。這樣的做法對於已經逐漸分裂的台灣社會來講是不利的，因為分裂的社會自然就會有分裂的政黨，雙方不太可能會有政治條件的交換或者妥協。因此賴清德執政期間他的“台獨”意識會更加增強，島內政治分歧及社會分裂也會更加強烈和明顯。

