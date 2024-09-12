黃載皓：美大選將啟 當前國際秩序五大特點

中評社首爾9月12日電（作者 黃載皓）美國總統大選即將於11月5日舉行，選舉結果預計將給美國國內和國際帶來許多變化。然而，自特朗普上台以來，美國和國際秩序的狀況讓國際政治觀察家們非常困惑，因為它同時呈現出幾種不同的面貌。無論誰贏得總統職位，都需要牢記當前國際秩序的五個特點。



首先是當前國際秩序看似不確定，實則缺乏定力。國際社會面臨著新冠病毒之後威脅人類生命的非傳統新安全威脅、烏克蘭戰爭和中東戰爭等傳統地緣政治衝突以及高物價、食品安全和供應鏈等經濟安全威脅的三重威脅。這些危機從根本上影響著全球化，即使不是反全球化，至少也是非全球化。除了傳統地緣政治(geo-politics)之外又增加了技術政治(tecno-politics)。對當前國際秩序的診斷是百家爭鳴，但目前的混亂局面是暫時的騷動還是全面的動蕩還有待觀察。



第二，美國的領導力越來越不穩定。特朗普政府提醒人們，美國的領導力並不總是理性或穩定的。拜登政府宣布“美國回來了”，讓人們鬆了一口氣，但也未能說服國際社會。特朗普和哈里斯在2024 年美國總統大選中的激烈角逐表明，美國自身正處於混亂之中。共和黨大會表明，美國內部存在分裂和對抗，其外交政策解決問題的方法是孤立主義的。民主黨大會強調瞭解決內部矛盾的意願，但缺乏作其外交政策的具體解決方案。無論誰在總統大選中獲勝，美國似乎都可能繼續專注於內部問題，而對外則表現出對國際責任和領導力的興趣下降，能力有限。

