商務部答中評：中國東盟經貿合作邁上新台階

商務部副部長李飛（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於11日舉行新聞發布會，商務部副部長李飛、廣西壯族自治區副主席譚丕創、中國貿促會副會長張少剛介紹中國—東盟經貿合作情況暨第21屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會有關情況，並答記者問。李飛在回答中評社記者提問時表示，近年來，在雙方領導人的戰略引領下，中國東盟全面戰略夥伴關係發展勢頭強勁。下一步，我們將全面貫徹落實中國共產黨二十屆三中全會精神，秉持開放、合作、包容的原則，深入推進中國—東盟全面戰略夥伴關係建設，推動雙方經貿合作邁上新台階，著力服務構建更為緊密的中國—東盟命運共同體。



中評社記者提問道，當前中國—東盟全面戰略夥伴關係發展勢頭良好，雙方合作不斷取得新進展。請問，商務部在進一步推動我國與東盟國家深化經貿合作方面還有哪些考慮？



李飛表示，中國與東盟互為重要的合作夥伴，在分享超大規模市場、發揮經濟互補優勢、合理配置資源要素等方面具有廣泛的共同利益。正如我剛才介紹的，近年來，在雙方領導人的戰略引領下，中國東盟全面戰略夥伴關係發展勢頭強勁，雙方貨物貿易規模不斷擴大，服務貿易、相互投資蓬勃發展，產業鏈供應鏈深度融合，“一帶一路”倡議與東盟發展規劃對接不斷深化。



下一步，我們將全面貫徹落實中國共產黨二十屆三中全會精神，秉持開放、合作、包容的原則，深入推進中國—東盟全面戰略夥伴關係建設，推動雙方經貿合作邁上新台階，著力服務構建更為緊密的中國—東盟命運共同體。



一是持續釋放發展紅利。中方願與東盟國家一道，繼續高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，更大力度促進要素自由流動，不斷推進全面、互利和高水平的經濟夥伴關係。



二是共同擴大經貿往來。中方將支持同東盟國家擴大優勢農產品和工業制成品貿易，積極擴大進口東盟國家優勢特色產品，共同促進貿易暢通，提升互聯互通水平，逐步做大貿易蛋糕，培育貿易新增長點。