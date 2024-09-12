中國貿促會：高度重視同東盟各國開展合作

中國貿促會副會長張少剛（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於11日舉行新聞發布會，商務部副部長李飛、廣西壯族自治區副主席譚丕創、中國貿促會副會長張少剛介紹中國—東盟經貿合作情況暨第21屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會有關情況，並答記者問。張少剛在回答提問時表示，中國貿促會作為國家級貿易和投資促進機構，一向高度重視同東盟各國開展經貿合作，推進貿易和投資自由化和便利化水平。下一步，中國貿促會將繼續多措並舉，深化與東盟各國工商界的合作，努力提高區域貿易和投資自由化、便利化水平，為雙方企業打造更為完善、便捷、穩定的營商環境。



有記者提問道，工商界是中國—東盟經貿合作發展的重要參與者和推動者，除了舉辦中國—東盟商務與投資峰會外，中國貿促會在服務中國—東盟工商界和推動經貿合作方面還有哪些新舉措？



張少剛表示，中國貿促會作為國家級貿易和投資促進機構，一向高度重視同東盟各國開展經貿合作，推進貿易和投資自由化和便利化水平。除了每年舉辦商務與投資峰會這一盛事之外，還密切聯繫我們在東盟的對口機構和他們的商協會組織，共同推動雙方工商界開展多方式、多舉措的貿易和投資合作活動。



首先，從中國貿促會的角度來講，我們組織中國企業開展“千團出海”行動。近年來，中國貿促會多向發力，拓展全球夥伴關係，更加注重拓展海外市場，開展了“千團出海”行動。我們將東盟作為“千團出海”行動的重要目的地之一，今年1月底，中國貿促會組織79家企業近200人的中國企業家代表團訪問了馬來西亞和新加坡，達成了一系列合作成果。據我們統計，今年1－7月，中國貿促會系統內30家單位赴東盟國家參加或舉辦了81場展覽項目，實際展出面積近5萬平方米，參展企業達到了4083家，同比增長了16.83%。



第二是推進原產地證書發放。通過發放原產地證書，幫助中國企業享受到自貿協定優惠政策。今年1月至7月，全國貿促系統共簽發了21.24萬份東盟優惠原產地證書，同比增長54.18%，涉及金額114.57億美元，同比增長42.23%。這些數據也充分表明中國與東盟間貿易合作的活躍程度和快速增長的態勢。