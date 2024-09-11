特朗普與哈里斯在總統辯論中的五大要點

中評社香港9月11日電／美國副總統卡馬拉·哈里斯和前總統唐納德·特朗普之間的辯論以握手為開始，並以兩位候選人互相攻擊對方是不應當選的糟糕領導人而結束。



本周二，哈里斯和特朗普針鋒相對的總統辯論持續超過90分鐘時間，辯論內容較少涉及實質性政策，而以人身攻擊居多。



特朗普試圖將哈里斯描述為一位極左翼候選人——聲稱她將奉行開放邊境政策、禁止水力壓裂並沒收人們的槍支。他還推動將她與喬·拜登總統聯繫起來，並稱他們基本上是同一類型的政客。



哈里斯的回應是，質問特朗普是否適合擔任公職，並稱他是一個“恥辱”。她還試圖將這位前總統作為嘲諷的對象。在特朗普講話的時候，她甚至有幾次似乎是在強忍笑聲。



就連“福克斯”新聞等保守派媒體的專家也觀察到，哈里斯似乎讓特朗普感到不安。在這場辯論結束後的幾分鐘內，流行歌星泰勒·斯威夫特也向哈里斯表示支持。



半島電視台報導，以下是兩位美國總統候選人在第一次面對面辯論中的一些要點。



特朗普喋喋不休並反復提出移民問題



特朗普在整場辯論中的言論圍繞一系列主題展開，並很少與主持人問題中提出的主題保持一致。



特朗普一會兒會談論經濟，下一秒就會開始談論管道。



他一口氣就講完了醫療保健。接下來，他將提出移民問題。然後他再聊點別的，然後又談移民。



特朗普在整個辯論過程中都在努力傳達自己的信息。他的回答缺乏重點，他似乎更關心對哈里斯發出落地打擊。



他一次又一次地回到移民問題上，並希望通過援引哈里斯在這個問題上的記錄來得分。他還多次宣揚俄亥俄州斯普林菲爾德的海地移民和難民正在吃人們的寵物的謊言。



他說，“在斯普林菲爾德，他們正在吃寵物狗。進來的人正在吃寵物貓。”



當地市政府官員駁斥了這些說法，並認為這些說法不真實。



特朗普仍一直以其漫無邊際的演講風格而聞名，因此，並不確定選民在他本周二的總統辯論表現後是否會對他產生更為負面的看法。



哈里斯加大對特朗普的抨擊力度



與此同時，哈里斯對特朗普進行了尖銳的嘲諷，並多次稱他為一個“恥辱”，而這似乎激怒了他。



這位副總統還強調了在2016年特朗普當選後，對他倒戈的共和黨人及其前任助理。



哈里斯借鑒了特朗普的做法，也稱這位共和黨候選人“軟弱”。她重新利用了特朗普式的指責，即世界將會嘲笑美國的領導力，並將其矛頭直指這位前總統。



哈里斯告訴特朗普，“眾所周知，這些獨裁者和專制者支持你再次擔任美國總統”。



她補充稱，“很明顯，他們可以通過奉承和恩惠來操縱你，很多與你共事過的軍事領導人都告訴我，你是一個恥辱。”



然而，不論是共和黨還是民主黨政府，都與世界各地的獨裁政府及其領導人保持著密切聯繫。



特朗普將哈里斯刻畫為極左派並歪曲了她的記錄



在反駁中，這位前總統極力將哈里斯刻畫為比她實際上的立場更加左翼的人士。他甚至稱她為一名“馬克思主義者”。



特朗普再次誇張地表示，“她擁有一個沒收每個人的槍支的計劃。”



哈里斯回應稱，她和她的副總統候選人蒂姆·沃爾茲實際上也是槍支持有者。



特朗普還指責哈里斯計劃削減警察經費。



作為2020年的參議員，哈里斯投票支持重新審查警察預算的努力，但她並沒有呼籲取消針對警察的資助。拜登政府還支持增加全國警察數量。



在醫療保健方面，特朗普表示哈里斯“希望所有人都獲得政府保險”。雖然哈里斯此前投票支持由政府資助的全民醫療保健，但她在2020年競選總統時已經改變了立場。



特朗普在辯論中的指控符合他更大的競選策略，即認為哈里斯是極左翼的“激進”民主黨人。專家們表示，這一策略旨在阻止獨立選民支持她。



兩名候選人在加沙問題上重復熟悉的台詞



當被問及加沙戰爭時，兩位候選人都談到了他們通常的談話要點。



哈里斯表示，她支持加沙停火協議，該協議將釋放以色列俘虜，但她重申了繼續武裝以色列的承諾。她還表示支持兩國方案。



“以色列有權自衛……而它如何做到這一點非常重要，因為事實也是如此，有太多無辜的巴勒斯坦人被殺害——兒童、母親。我們知道，這場戰爭必須結束。”



她還表示，“我將始終賦予以色列自衛能力，特別是因為這涉及伊朗以及伊朗及其代理人對以色列構成的任何威脅。”



她所使用的措辭與她和其他民主黨官員之前的聲明相呼應，包括在今年8月的民主黨全國代表大會上。



另一方面，特朗普則重申了自身的立場，即如果他在任，中東戰爭就不會爆發。他還指責哈里斯對以色列懷有偏見。



他說，“她討厭以色列。與此同時，她以她自己的方式憎恨阿拉伯人，因為整個地方都會被炸毀——阿拉伯人、猶太人、以色列。以色列將會消失。”



此外，特朗普還謊稱拜登政府解除了美國對伊朗的制裁。



候選人對烏克蘭問題表達不同看法



自俄羅斯對烏克蘭發起特別軍事行動的兩年多來，對這場戰爭的支持已經成為美國兩大政黨之間的一條分歧線。



許多共和黨人對向烏克蘭提供更多援助持謹慎態度，而民主黨人則基本上支持增強烏克蘭的自衛能力。



這種分歧在本周二的辯論舞台上顯而易見。在烏克蘭問題上，兩位候選人似乎意見並不一致。



特朗普表示他將推動達成協議以結束俄烏衝突，而哈里斯則強調，需要支持烏克蘭軍隊反擊俄羅斯的入侵。



當被問及美國是否應該繼續推動烏克蘭贏得這場戰爭時，特朗普表示：“我認為符合美國最佳利益的是，結束這場戰爭並談判達成協議，因為我們必須阻止這些人類生命遭到毀滅。”



特朗普認為，拜登政府缺乏領導力，從而導致了俄羅斯對烏克蘭的“入侵”。



哈里斯抨擊這位前總統不願承諾全面支持烏克蘭，並稱如果特朗普執政，俄羅斯總統普京現在就已身在基輔。



她還表示，“可以理解的是，我們的歐洲盟友——北約盟友——非常感謝你不再擔任美國總統，並且我們很清楚這支世界上最強大的軍隊——北約——的重要性。”



“特朗普之所以說這場戰爭將在24小時內結束，是因為他會放棄它。”