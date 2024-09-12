廣西：充分發揮區位優勢 交出亮眼“成績單”

廣西壯族自治區副主席譚丕創（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於11日舉行新聞發布會，商務部副部長李飛、廣西壯族自治區副主席譚丕創、中國貿促會副會長張少剛介紹中國—東盟經貿合作情況暨第21屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會有關情況，並答記者問。譚丕創在回答記者提問時表示，近年來，廣西搶抓RCEP的全面實施機遇，主動服務中國—東盟自由貿易區3.0版談判建設，充分發揮面向東盟開放合作橋頭堡的區位優勢，交出了一份亮眼的外貿“成績單”。下一步，我們將依托國內國際雙循環市場經營便利地、中國—東盟產業合作區建設，持續深化與東盟貿易投資合作，加強與東盟國家在生產和貿易環節分工協作，進一步促進產業鏈供應鏈深度融合，加快助推廣西與東盟貿易高質量發展。



有記者提問道，我們知道，廣西是中國唯一與東盟陸海相連的省份，是中國面向東盟開放合作的前沿和窗口。請問，近年來廣西與東盟之間的貿易發展情況如何？



譚丕創表示，近年來，廣西搶抓RCEP的全面實施機遇，主動服務中國—東盟自由貿易區3.0版談判建設，充分發揮面向東盟開放合作橋頭堡的區位優勢，交出了一份亮眼的外貿“成績單”。



第一，外貿規模持續擴大。廣西已經連續20年成功舉辦東博會、峰會，廣西與東盟國家交往日益密切，雙邊貿易規模快速壯大，東盟已經連續24年成為廣西第一大貿易夥伴。2023年，廣西與東盟雙邊貿易規模達3394.4億元，創了歷史新高。特別是今年前7月，廣西進出口總值4013.3億元，其中對東盟的進出口2149.3億元，同比增長了24.3%。可以看到，廣西與東盟的開放合作在不斷地走深走實。



第二，制度型開放穩步提升。廣西在加快打造國內國際雙循環市場經營便利地，以高水平開放推動高質量發展。出台了《促進中國（廣西）自由貿易試驗區高質量發展行動計劃》，正在大力推進中越邊境智慧口岸項目建設，建立了覆蓋交通、貿易等40多個領域中國—東盟合作機制，通過激發中國—東盟產業合作區、中國（廣西）自由貿易試驗區、國家級經濟技術開發區等一系列開放型園區平台潛能，深化了與東盟國家各方面合作。