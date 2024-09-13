第二屆海峽兩岸暨川台融合電商節成功舉辦

第二屆海峽兩岸暨川台融合電商節線下儀式在成都舉辦（中評社 馬一鳴攝） 中評社成都9月13日電（助理記者 馬一鳴）9月11日，由中華全國台灣同胞聯誼會、四川省委統戰部、四川省商務廳指導，四川省台灣同胞聯誼會主辦的第二屆海峽兩岸暨川台融合電商節線下儀式在成都舉辦。本屆電商節以“情融兩岸·共享未來”為主題，吸引了80餘家川台企業以線上直播帶貨促銷、電商直播技能雙向培訓、線下川台特色集市、企業共享直播間體驗等形式參與，集聚川台企業創新與發展要素，攜手促進兩岸交流合作，共同開拓電商市場新藍海。全國台聯黨組成員、副會長王慧，省委常委、統戰部部長趙俊民出席線下儀式並致辭。省、市、區相關單位負責人，商協會代表，川台企業代表，在川台青台商代表和有關媒體代表等150餘人現場參加。



趙俊民在致辭中表示，近年來，川台經貿交流合作不斷深化，我們相繼出台“川台70條”“支持台企12條”“蓉台54條”等惠台措施，持續為台胞共享四川發展機遇營造良好環境。再次舉辦電商節，目的就是繼續發揮台聯組織親情鄉情優勢和橋梁紐帶作用，打造兩岸電商產業、產品和人才交流合作平台，促進兩岸融合發展。四川將持續深化與台灣各領域交流合作，實現川台優勢互補、發展互利、成果互惠，希望川台企業積極牽線搭橋，帶動更多台灣同胞來川發展，共享四川歷史機遇、共赴四川美好未來。



王慧對本屆電商節的舉辦表示熱烈祝賀。他說，當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，廣大台胞台商擁有得天獨厚的優勢和機遇加入到祖國現代化建設的偉大征程中來。包括四川台聯在內的全國台聯繫統將一如既往地秉持“兩岸一家親”理念，深化兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸各領域融合發展走深走實，為台胞台企提供更加貼心、更加優質的服務，讓台胞台企在祖國大陸擁有更多獲得感、幸福感和民族復興的參與感。



四川橙行文化傳媒有限公司執行董事、常住大陸台灣青年竺定頡在發言時表示，這些年來，他相繼在新能源、文化旅遊和新媒體等領域進行了投資。電子商務在全球範圍內迅猛崛起，已成為推動經濟增長的重要引擎。借助海峽兩岸暨川台融合電商節這一極具價值的賦能工具，企業可以獲得許多寶貴的資源和支持，更好地掌握和運用最新的電商工具和策略，更深入地參與川台兩地產業鏈的合作。這讓他切實感受到四川為台胞台企的務實服務，相信會有越來越多的台商能夠在四川扎根立足，發展得更加穩健。



儀式上還上線了“川台電商服務平台”，並為12家“優秀電商企業”和12家“電商成長之星”企業授牌，涵蓋了電器、食品、飲料、服飾、鞋類、美妝、文創等多個行業，代表了川台直播電商發展的蓬勃態勢與廣闊前景。

