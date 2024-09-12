商務部：中國東盟綠色經濟領域合作前景廣闊

商務部亞洲司司長王立平（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於11日舉行新聞發布會，商務部副部長李飛、廣西壯族自治區副主席譚丕創、中國貿促會副會長張少剛介紹中國—東盟經貿合作情況暨第21屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會有關情況，並答記者問。商務部亞洲司司長王立平在回答提問時表示，中國與東盟國家經濟互補性強，在數字和綠色經濟領域合作前景廣闊。下一步，中方將從加強政策對接、發揮平台作用及激發企業優勢等幾個方面開展合作。



有記者提問道，中國—東盟建立對話關係30周年紀念峰會上提出，將同東盟國家拓展數字經濟、綠色經濟等新領域合作。請問，對拓展我國與東盟國家在數字經濟、綠色經濟等新興領域的經貿合作有何考慮？



王立平表示，中國與東盟國家經濟互補性強，在數字和綠色經濟領域合作前景廣闊。中方與馬來西亞、新加坡、越南、印度尼西亞以及柬埔寨等東盟國家簽署了《關於加強數字經濟領域投資合作的諒解備忘錄》和《關於推動綠色發展領域投資合作的諒解備忘錄》，中國—東盟自貿區3.0版首次納入數字經濟和綠色經濟專章，充分展示了中國與東盟國家重視數字和綠色發展，不斷擴展相關合作的積極意願。



下一步，中方將從以下幾個方面開展合作：



第一是加強政策對接，促進互動發展。我們將利用中國與東盟國家的雙邊經貿聯委會，以及投資合作、貿易暢通、電子商務工作組等機制，加強政策對接，鼓勵行業交流，推動中國與東盟各國在綠色能源、信息技術、電子商務等領域協同發展，為新興領域合作提供機制保障。



第二是發揮平台作用，凝聚合作共識。本屆東博會期間，將舉辦環保創新合作推介會、新能源出海交流會，以及中國—印尼環保產業對話會等活動，充分利用東博會平台與東盟國家在新領域加強產、學、研交流，幫助東盟國家提高能力建設和行業對接，提高新興領域發展的質量。